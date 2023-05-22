Избирательный блок кандидата в президенты Турции распался

В Турции распался политический блок Ata, возглавляемый бывшим кандидатом в президенты Синаном Оганом.

В Турции распался политический блок Ata, возглавляемый бывшим кандидатом в президенты Синаном Оганом.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в Партии "Зафар", входящей в блок.

Было отмечено, что блок отказался от принятия общих решений и совместных шагов.

"С сегодняшнего дня те, кто представлен в структуре, сами будут принимать решения", - отметили в партии.

Отметим, что второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. Во втором туре за высший государственный пост будут бороться действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от Национального союза, председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.