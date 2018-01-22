Избирательный штаб Путина завершил сбор подписей

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Более 1,6 млн подписей граждан собрано в поддержку выдвижения на президентские выборы в России действующего главы государства Владимира Путина, который баллотируется в порядке самовыдвижения, сбор подписей прекращен с 22 января, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В штабе отметили, что собранное число подписей более чем в пять раз превышает необходимое для сдачи в Центризбирком количество подписей.

Также завершил сбор подписей еще один кандидат - телеведущая Ксения Собчак, которая 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации на выборах.

Планируется, что выборы президента пройдут в России 18 марта.