 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Избирательный штаб Путина завершил сбор подписей

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/  Более 1,6 млн подписей граждан собрано в поддержку выдвижения на президентские выборы в России действующего главы государства Владимира Путина, который баллотируется в порядке самовыдвижения, сбор подписей прекращен с 22 января, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    В штабе отметили, что собранное число подписей более чем в пять раз превышает необходимое для сдачи в Центризбирком количество подписей.

    Также завершил сбор подписей еще один кандидат  - телеведущая Ксения Собчак, которая 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации на выборах.

    Планируется, что выборы президента пройдут в России 18 марта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi