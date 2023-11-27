О нас

Из зоны подтопления в Ростовской области эвакуировали более 500 человек

Из зоны подтопления в Ростовской области эвакуировали более 500 человек Спасатели эвакуировали более 500 человек из зоны подтопления в Ростовской области.
В регионе
27 ноября 2023 г. 17:20
Из зоны подтопления в Ростовской области эвакуировали более 500 человек

Спасатели эвакуировали более 500 человек из зоны подтопления в Ростовской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"В общей сложности из зоны подтопления эвакуированы более 500 человек, в том числе 120 детей. Часть из них размещена у родственников, часть - в пунктах временного размещения. За сегодняшний день в "систему-112" поступили более 17 тыс. вызовов. В среднем порядка 2 тыс. звонков в час", - привели в министерстве слова заместителя губернатора региона Сергея Бодрякова.

По информации властей, в зоне подтопления оказались 25 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях - Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. В ближайшее время будет проведено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Ростовской области, в рамках которого будут выработаны решения по стабилизации обстановки, сложившейся на территории региона в результате непогоды.

Ранее власти региона сообщили, что около 100 тыс. жителей Ростовской области остались без электроэнергии. В связи с непогодой службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rostov vilayətində daşqınlar səbəbi ilə 500-dən çox insan təxliyə edilib

Самое читаемое

На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi