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Из зоны подтопления в Оренбурге эвакуировали свыше 780 человек

Из зоны подтопления в Оренбурге эвакуировали свыше 780 человек В Оренбурге из зоны подтопления эвакуировали 786 человек, в том числе 35 детей.
В регионе
8 апреля 2024 г. 10:23
Из зоны подтопления в Оренбурге эвакуировали свыше 780 человек

В Оренбурге из зоны подтопления эвакуировали 786 человек, в том числе 35 детей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении администрации города.

Подтоплено 2 015 приусадебных участков и 1 535 домовладений.

Из-за высокого уровня паводковых вод от электроснабжения в Оренбурге отключили 45 садово-некоммерческих товариществ.

"Ситуация во многих территориях, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая", - отмечают власти.

В аварийно-спасательных работах задействовано 205 человек и 89 единиц техники.

По информации оренбургского гидрометцентра, к утру 8 апреля уровень воды в реке Урал вырос на 16 см, до отметки в 872 см (опасной считается отметка 930 см). Синоптики ожидают, что в ближайшие сутки в большинстве районов города будет небольшой и умеренный дождь. Пик паводка, по прогнозам специалистов, придется на среду, 10 апреля.

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