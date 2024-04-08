Из зоны подтопления в Оренбурге эвакуировали свыше 780 человек

В Оренбурге из зоны подтопления эвакуировали 786 человек, в том числе 35 детей.

В Оренбурге из зоны подтопления эвакуировали 786 человек, в том числе 35 детей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении администрации города.

Подтоплено 2 015 приусадебных участков и 1 535 домовладений.

Из-за высокого уровня паводковых вод от электроснабжения в Оренбурге отключили 45 садово-некоммерческих товариществ.

"Ситуация во многих территориях, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая", - отмечают власти.

В аварийно-спасательных работах задействовано 205 человек и 89 единиц техники.

По информации оренбургского гидрометцентра, к утру 8 апреля уровень воды в реке Урал вырос на 16 см, до отметки в 872 см (опасной считается отметка 930 см). Синоптики ожидают, что в ближайшие сутки в большинстве районов города будет небольшой и умеренный дождь. Пик паводка, по прогнозам специалистов, придется на среду, 10 апреля.