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Из-за закрытия воздушного пространства над Персидским заливом маршруты ряда рейсов из Баку были изменены

Из-за закрытия воздушного пространства над Персидским заливом маршруты ряда рейсов из Баку были изменены В связи с временными ограничениями
В регионе
24 июня 2025 г. 00:12
Из-за закрытия воздушного пространства над Персидским заливом маршруты ряда рейсов из Баку были изменены

В связи с временными ограничениями, введенными в воздушном пространстве стран Ближнего Востока, 23 июня несколько международных рейсов, вылетевших из Международного аэропорта Гейдар Алиев, не смогли приземлиться в запланированных пунктах назначения и были перенаправлены в альтернативные аэропорты по соображениям безопасности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там отметили, что рейс авиакомпании Qatar Airways по маршруту Баку–Доха и рейс Kuwait Airways по маршруту Баку–Кувейт совершили посадку в Международном аэропорту Джидды (Саудовская Аравия), а рейс авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi по маршруту Баку–Абу-Даби приземлился в Международном аэропорту Медины.

"Сложившаяся ситуация была оперативно оценена в рамках международных протоколов авиационной безопасности, и для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа все необходимые меры были немедленно реализованы", - указали в пресс-службе.

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Версия на английском языке Flight routes from Baku were altered due to airspace closures
Версия на азербайджанском языке Hava məkanının bağlanması nəticəsində Bakıdan uçan bir sıra reyslərin marşrutu dəyişib

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