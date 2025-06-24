Из-за закрытия воздушного пространства над Персидским заливом маршруты ряда рейсов из Баку были изменены

В связи с временными ограничениями

В связи с временными ограничениями, введенными в воздушном пространстве стран Ближнего Востока, 23 июня несколько международных рейсов, вылетевших из Международного аэропорта Гейдар Алиев, не смогли приземлиться в запланированных пунктах назначения и были перенаправлены в альтернативные аэропорты по соображениям безопасности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там отметили, что рейс авиакомпании Qatar Airways по маршруту Баку–Доха и рейс Kuwait Airways по маршруту Баку–Кувейт совершили посадку в Международном аэропорту Джидды (Саудовская Аравия), а рейс авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi по маршруту Баку–Абу-Даби приземлился в Международном аэропорту Медины.

"Сложившаяся ситуация была оперативно оценена в рамках международных протоколов авиационной безопасности, и для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа все необходимые меры были немедленно реализованы", - указали в пресс-службе.