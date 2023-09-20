Из-за взрыва газа в девятиэтажке в российском городе Балашихе погибли двое

В результате взрыва газа в девятиэтажке в городе Балашихе погибли два человека.
Как передает Report, об этом сообщили "Интерфакс" в экстренных службах.
"Два человека под завалами без признаков жизни. Еще двоих извлекли живыми", - отметили в экстренных службах.
В девятиэтажке на улице Октябрьская в Балашихе сдетонировала газовоздушная смесь. В результате произошло обрушение с третьего по пятый этаж, повреждены не менее 10 квартир.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).