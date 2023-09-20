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Из-за взрыва газа в девятиэтажке в российском городе Балашихе погибли двое

Из-за взрыва газа в девятиэтажке в российском городе Балашихе погибли двое В результате взрыва газа в девятиэтажке в городе Балашихе погибли два человека.
В регионе
20 сентября 2023 г. 10:37
Из-за взрыва газа в девятиэтажке в российском городе Балашихе погибли двое

В результате взрыва газа в девятиэтажке в городе Балашихе погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфакс" в экстренных службах.

"Два человека под завалами без признаков жизни. Еще двоих извлекли живыми", - отметили в экстренных службах.

В девятиэтажке на улице Октябрьская в Балашихе сдетонировала газовоздушная смесь. В результате произошло обрушение с третьего по пятый этаж, повреждены не менее 10 квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

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