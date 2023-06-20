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Из-за взрыва цистерны на нефтебазе в Кыргызстане пострадали 4 человека

Из-за взрыва цистерны на нефтебазе в Кыргызстане пострадали 4 человека Из-за взрыва цистерны на нефтебазе рядом с железнодорожной станцией в Шопокове недалеко от Бишкека пострадали 4 человека.
В регионе
20 июня 2023 г. 16:52
Из-за взрыва цистерны на нефтебазе в Кыргызстане пострадали 4 человека

Из-за взрыва цистерны на нефтебазе рядом с железнодорожной станцией в Шопокове недалеко от Бишкека пострадали 4 человека.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Кыргызстана.

Отмечается, что все они с ожогами различной степени тяжести доставлены в Центр общеврачебной практики Сокулукского района. Один пострадавший в тяжелом состоянии в реанимации. Трое госпитализированы в отделение травматологии. Состояние двоих оценивается как средней тяжести, одного - как удовлетворительное.

На месте работают три бригады скорой медицинской помощи с хирургами и травматологами.

Огонь на нефтебазе в Шопокове тушат 8 пожарных расчетов. К ним подключился и пожарный поезд "Кыргыз темир жолу".

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