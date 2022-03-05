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Из-за военных операций РФ в Украине погибли по меньшей мере 32 ребенка

Из-за военных операций РФ в Украине погибли по меньшей мере 32 ребенка В результате обстрелов российских войск в Украине погибли по меньшей мере 32 ребенка.
В регионе
5 марта 2022 г. 17:14
Из-за военных операций РФ в Украине погибли по меньшей мере 32 ребенка

В результате обстрелов российских войск в Украине погибли по меньшей мере 32 ребенка.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила советник - уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук во время телемарафона.

"По состоянию на 9 часов 5 марта от оружия российских оккупантов погибло уже по меньшей мере 32 и ранено 70 ни в чем не повинных детей", - подчеркнула Герасимчук.

Она также сообщила, что в результате полномасштабных боевых действий уничтожены, в частности, детские сады в Станице Луганской, Северодонецке и Ахтырке, а также родильные дома и школа в Житомире и в Киевской области; учебные заведения в Харькове.

Герасимчук также отметила, что около 1,5 млн детей находятся на территориях, находящихся в осаде. Среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью.

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Версия на английском языке At least 32 children killed in Ukraine due to Russia's military actions

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