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Из-за ударов ВС РФ в Краматорске погибли три человека, 10 получили ранения

Из-за ударов ВС РФ в Краматорске погибли три человека, 10 получили ранения В результате удара ВС РФ по жилому дому в Краматорске (Донецкая область) погибли три человека, 10 получили ранения.
В регионе
1 августа 2025 г. 12:09
Из-за ударов ВС РФ в Краматорске погибли три человека, 10 получили ранения

В результате удара ВС РФ по жилому дому в Краматорске (Донецкая область) погибли три человека, 10 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Количество жертв в Краматорске возросло до 3 погибших и 10 раненых. Под завалами 5-этажки еще могут находиться люди, поисково-спасательная операция продолжается", - написал он в телеграме.

По информации, всего в результате удара было повреждено не менее 30 домов и 13 автомобилей.

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