Из-за ударов ВС РФ в Краматорске погибли три человека, 10 получили ранения

В результате удара ВС РФ по жилому дому в Краматорске (Донецкая область) погибли три человека, 10 получили ранения.

В результате удара ВС РФ по жилому дому в Краматорске (Донецкая область) погибли три человека, 10 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Количество жертв в Краматорске возросло до 3 погибших и 10 раненых. Под завалами 5-этажки еще могут находиться люди, поисково-спасательная операция продолжается", - написал он в телеграме.

По информации, всего в результате удара было повреждено не менее 30 домов и 13 автомобилей.