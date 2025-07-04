Из-за ударов ВС РФ повреждено здание консульского отдела посольства Польши

Консульский отдел польского посольства в Киеве получил повреждения в результате комбинированного удара ВС РФ в ночь на 4 июля.
Как передает Report, об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил в соцсети Х.
"В результате массированной атаки на Киев было повреждено здание консульского отдела нашего посольства. Я только что разговаривал с послом Лукасевичем. Все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства противовоздушной обороны", - отметил он.
W zmasowanym raszystowskim ataku na Kijów ucierpiał budynek wydziału konsularnego naszej ambasady. Właśnie rozmawiałem z ambasadorem Łukasiewiczem; Wszyscy są cali i zdrowi. Ukraina pilnie potrzebuje środków obrony przeciwlotniczej.