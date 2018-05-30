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    Из-за сильного ветра в Москве пострадали шесть человек

    Все пострадавшие доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести© VistaNews.ru

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Шесть человек пострадали в результате сильного ветра в Москве. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

    "Из-за сильного ветра в Москве за медицинской помощью обратилось шесть человек, среди них двое детей. Все они в состоянии средней степени тяжести сразу доставлены в медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения города Москвы", - сказал он.

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