Из-за сильного снегопада в Стамбуле отложены 116 авиарейсов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В аэропортах Ататюрка и Сабиха Гёкчен "Турецких авиалиний" отложены 116 авиарейсов, запланированных на 26 и 27 января.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Пассажирам рекомендовано за дополнительной информацией обращаться в информационный центр компании.

Согласно информации, авиарейсы отложены из-за сильного снегопада в Стамбуле.

Отмечается, что снежная погода продолжится до вечера 26 января, температура снизится до 2 градусов мороза. 27 января ожидается потепление.