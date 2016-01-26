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    Из-за сильного снегопада в Стамбуле отложены 116 авиарейсов

    Пассажирам рекомендовано за дополнительной информацией обращаться в информационный центр компании

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В аэропортах Ататюрка и Сабиха Гёкчен "Турецких авиалиний" отложены 116 авиарейсов, запланированных на 26 и  27 января. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Пассажирам рекомендовано за дополнительной информацией обращаться в информационный центр компании.

    Согласно информации, авиарейсы отложены из-за сильного снегопада в Стамбуле.

    Отмечается, что снежная погода продолжится до вечера 26 января, температура снизится до 2 градусов мороза. 27 января ожидается потепление. 

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