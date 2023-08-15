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Из-за ракетных атак по Львову пострадали 15 человек

Из-за ракетных атак по Львову пострадали 15 человек В результате ракетного удара ВС России по Львовской области и соседним селам в ночь на 15 августа пострадали 15 человек.
В регионе
15 августа 2023 г. 11:47
Из-за ракетных атак по Львову пострадали 15 человек

В результате ракетного удара ВС России по Львовской области и соседним селам в ночь на 15 августа пострадали 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге сказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"К счастью, погибших нет, но 15 человек получили травмы, среди них есть 10-летний ребенок. Пять раненых госпитализированы. Состояние еще пятерых оценивают как легкое", - сказал он.

По его словам, всего было выпущено шесть ракет, одна сбита системой ПВО. Повреждены более 40 домов во Львове и в Оброшинской, Зимноводовской общинах. Идет ликвидация последствий.

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Версия на английском языке 15 people injured in Lviv rocket attacks

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