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Зеленский: ВС РФ сегодня выпустили по территории Украины около 110 ракет

Зеленский: ВС РФ сегодня выпустили по территории Украины около 110 ракет ВС России в ходе сегодняшней атаки выпустили по Украине около 110 ракет разных типов. Большую часть из них сбили силы ПВО.
В регионе
29 декабря 2023 г. 13:05
Зеленский: ВС РФ сегодня выпустили по территории Украины около 110 ракет

ВС России в ходе сегодняшней атаки выпустили по Украине около 110 ракет разных типов. Большую часть из них сбили силы ПВО.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента страны Владимира Зеленского в соцсетях.

"Роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня ВС РФ били почти всем, что имеют в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505", - написал он.

СМИ сообщают о том, что из-за ракетного удара в Киеве один человек погиб, 21 ранен. В Подольском районе загорелся склад, под завалами могут находиться 10 человек.

Только во Львове число пострадавших составило 15 человек.

12.12

В результате взрыва после массированной атаки на Киев утром 29 декабря повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в соцсетях.

"Станция работает как укрытие. Поезда следуют через станцию без остановки", - сообщил он.

По данным Киевской городской военной администрации, в различных районах города повреждены жилые дома, автомобили, складские помещения. Семь человек пострадали.

Под завалами разрушенных зданий находятся люди, уточняется их число. Поисково-спасательная операция продолжается.

Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более 30 воздушных целей.

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