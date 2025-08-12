О нас

ВС РФ ударили по территории учебного подразделения ВСУ, есть погибший и раненые

ВС РФ ударили по территории учебного подразделения ВСУ, есть погибший и раненые В результате ракетного удара ВС РФ по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ в ночь на вторник один военнослужащий погиб, 11 получили ранения.
В регионе
12 августа 2025 г. 11:00
ВС РФ ударили по территории учебного подразделения ВСУ, есть погибший и раненые

В результате ракетного удара ВС РФ по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ в ночь на вторник один военнослужащий погиб, 11 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

"Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Оповещение личного состава было осуществлено должным образом сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность". Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов. Известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести. Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс", - сказано в сообщении.

На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Deadly Russian missile strike hits Ukrainian military training facility causes fatality, injuries
Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukrayna ordusunun mövqelərinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi