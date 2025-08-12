ВС РФ ударили по территории учебного подразделения ВСУ, есть погибший и раненые

В результате ракетного удара ВС РФ по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ в ночь на вторник один военнослужащий погиб, 11 получили ранения.

В результате ракетного удара ВС РФ по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ в ночь на вторник один военнослужащий погиб, 11 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

"Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Оповещение личного состава было осуществлено должным образом сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность". Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов. Известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести. Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс", - сказано в сообщении.

На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.