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Из-за ракетного удара по Одессе трое погибли, 13 получили ранения

Из-за ракетного удара по Одессе трое погибли, 13 получили ранения ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе сегодня ночью, 14 июня, в результате чего трое погибли, 13 получили ранения.
В регионе
14 июня 2023 г. 09:39
Из-за ракетного удара по Одессе трое погибли, 13 получили ранения

ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе сегодня ночью, 14 июня, в результате чего трое погибли, 13 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что противник выпустил по Одессе четыре крылатых ракет "Калибр" с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины в центре города.

Попадание ракеты в складское помещение одной из торговых сетей привело к разрушению склада и пожару на площади 400 кв. метров.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Odessaya raket atıb, 3 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb

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