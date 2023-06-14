Из-за ракетного удара по Одессе трое погибли, 13 получили ранения

ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе сегодня ночью, 14 июня, в результате чего трое погибли, 13 получили ранения.

ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе сегодня ночью, 14 июня, в результате чего трое погибли, 13 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что противник выпустил по Одессе четыре крылатых ракет "Калибр" с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины в центре города.

Попадание ракеты в складское помещение одной из торговых сетей привело к разрушению склада и пожару на площади 400 кв. метров.