Из-за ракетного удара по Одессе трое погибли, 13 получили ранения

ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе сегодня ночью, 14 июня, в результате чего трое погибли, 13 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что противник выпустил по Одессе четыре крылатых ракет "Калибр" с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины в центре города.
Попадание ракеты в складское помещение одной из торговых сетей привело к разрушению склада и пожару на площади 400 кв. метров.