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Из-за прорыва шлюза Беломорско-Балтийского канала пострадали пять человек

Из-за прорыва шлюза Беломорско-Балтийского канала пострадали пять человек В результате аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала пострадали пять человек.
В регионе
29 июля 2024 г. 11:23
Из-за прорыва шлюза Беломорско-Балтийского канала пострадали пять человек

В результате аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала пострадали пять человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, трое из девяти человек спасены. Двоих пропавших без вести удалось найти, поиски еще четверых продолжаются. К поиску привлечены 19 единиц техники и и 76 спасателей МЧС.

Для поиска пропавших также приводится в готовность аэромобильные группировка Невского спасательного центра и ГУ МЧС России по Республике Карелия, а также вертолет Ми-8 МЧС России.

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