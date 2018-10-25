Из-за проливных дождей на Кубани погибли два человека, трое пострадали - ВИДЕО

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Два человека погибли, трое пострадали, судьба еще одного остается неизвестной после проливных дождей в Краснодарском крае России, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В результате обильных осадков в Туапсинском, Апшеронском районах и Лазаревском районе городского округа Сочи пострадали пять человек, двое из них погибли, троим пострадавшим оказана медицинская помощь, неизвестна судьба одного человека", — сказал представитель экстренных служб региона.

По его словам, в 27 населенных пунктах в зону подтопления попали 1,7 тысячи жилых домов, в которых проживают почти 6 тысяч человек, в том числе более 900 детей. Также подтоплены оказались 1,5 тысячи приусадебных участков. В целях безопасности эвакуированы более 380 человек, в их числе 99 детей, рассказал представитель экстренных служб.

Он добавил, что были задержаны 18 пассажирских поездов, в которых находились более 4,7 тысячи пассажиров.