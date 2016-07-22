Из-за попытки госпереворота в Стамбуле избрана мера пресечения в виде ареста в отношении еще 1 855 военнослужащих

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В рамках следствия в связи с попыткой государственного переворота в Турции, совершенной террористической организацией FETÖ, избрана мера пресечения в виде ареста в отношении еще 1 855 военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 587 военнослужащих освобождены, 311 - переданы под контроль полиции. Прокурор подал протест в связи с освобождением 353 подозреваемых, 234 из них отклонены, а 49 дел расследуются.

Согласно информации, состоится судебный процесс еще над 179 военнослужащими, обвиняемыми в попытке государственного переворота. Двое военнослужащих находятся на лечении в больнице.