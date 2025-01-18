Убитые судьи Верховного суда Ирана отвечали за дела подозреваемых в терроризме и шпионаже.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе судебной власти республики.
По данным местных СМИ, нападавший покончил с собой.
По уточненной информации, ранения получил ни судья, а один из телохранителей.
12.56
В столице Ирана произошла стрельба у здания Верховного суда.
Как передает Report, об этом сообщило агентство IRNA.
Погибли двое судей, один ранен.
По предварительным данным, власти расценивают это как теракт.