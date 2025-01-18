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Убитые судьи Верховного суда Ирана отвечали за дела подозреваемых в терроризме

Убитые судьи Верховного суда Ирана отвечали за дела подозреваемых в терроризме В столице Ирана произошла стрельба у здания Верховного суда.
В регионе
18 января 2025 г. 13:09
Убитые судьи Верховного суда Ирана отвечали за дела подозреваемых в терроризме

Убитые судьи Верховного суда Ирана отвечали за дела подозреваемых в терроризме и шпионаже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе судебной власти республики.

По данным местных СМИ, нападавший покончил с собой.

По уточненной информации, ранения получил ни судья, а один из телохранителей.

12.56

В столице Ирана произошла стрельба у здания Верховного суда.

Как передает Report, об этом сообщило агентство IRNA.

Погибли двое судей, один ранен.

По предварительным данным, власти расценивают это как теракт.

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Версия на азербайджанском языке İranda öldürülən hakimlər terrorda şübhəli bilinən şəxslərin işlərinə baxırdılar - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Two judges killed in armed attack in Tehran

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