Из-за обстрела ВС РФ в Херсонской области погибли 4 человека

В результате обстрела ВС России за минувшие сутки в Херсонской области погибли четверо, ранено шестеро мирных граждан.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Из-за российской агрессии 4 человека погибли, 6 (из них - 1 ребенок) - получили ранения", - сообщил Прокудин.
Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил - 78 обстрелов, выпустив 399 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.
В частности, по городу Херсон ВС РФ выпустили 32 снаряда.
В результате обстрелов российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов; транспортное предприятие Херсона, административное здание и заведение торговли в Бериславе.