Из-за обстрела гражданской колонны на выезде из Запорожья погибли 23 человека

Гражданская колонна, которая стояла на выезде из Запорожья, попала под обстрел ВС РФ. Погибли по меньшей мере 23 человека, еще 28 получили ранения.

Гражданская колонна, которая стояла на выезде из Запорожья, попала под обстрел ВС РФ. Погибли по меньшей мере 23 человека, еще 28 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По словам замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, российские войска выпустили по району, где стояла колонна, 16 ракет, применив системы ЗРК "С-300".

"Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию", - отметил он.