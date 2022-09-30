О нас

Из-за обстрела гражданской колонны на выезде из Запорожья погибли 23 человека

Из-за обстрела гражданской колонны на выезде из Запорожья погибли 23 человека Гражданская колонна, которая стояла на выезде из Запорожья, попала под обстрел ВС РФ. Погибли по меньшей мере 23 человека, еще 28 получили ранения.
В регионе
30 сентября 2022 г. 11:27
Из-за обстрела гражданской колонны на выезде из Запорожья погибли 23 человека

Гражданская колонна, которая стояла на выезде из Запорожья, попала под обстрел ВС РФ. Погибли по меньшей мере 23 человека, еще 28 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По словам замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, российские войска выпустили по району, где стояла колонна, 16 ракет, применив системы ЗРК "С-300".

"Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi