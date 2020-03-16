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Из-за коронавируса в Москве закроют школы и запретят проведение мероприятий

​Из-за коронавируса в Москве закроют школы

В Москве до 10 апреля запрещаются любые мероприятия с количеством участников более 50 человек. 

Как передает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина.

Помимо этого, на фоне распространения коронавируса, по приказу мэра, в столице закроют общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения допобразования с 21 марта до 12 апреля.

Из-за угрозы в наземном транспорте в Москве также временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств.

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