Из-за коронавируса в Москве закроют школы и запретят проведение мероприятий

В Москве до 10 апреля запрещаются любые мероприятия с количеством участников более 50 человек.

Как передает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина.

Помимо этого, на фоне распространения коронавируса, по приказу мэра, в столице закроют общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения допобразования с 21 марта до 12 апреля.

Из-за угрозы в наземном транспорте в Москве также временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств.