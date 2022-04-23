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Из-за боевых действий в Украине ранены 387 детей

Из-за боевых действий в Украине ранены 387 детей С начала боевых действий в Украине ранены 387 детей.
В регионе
23 апреля 2022 г. 09:58
Из-за боевых действий в Украине ранены 387 детей

С начала боевых действий в Украине ранены 387 детей.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры Украины в Telegram-канале.

"Число погибших не изменилось – 208, возросло количество раненых – 387", - сказано в сообщении.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66 областях, в городе Киев – 16.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 500 учебных заведений, из них 102 разрушены полностью.

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