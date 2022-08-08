Из-за боевых действий в Украине более 200 тыс. украинцев уехали в Турцию

С начала полномасштабных боевых действий более 220 тыс. граждан Украины прибыли в Турцию, но на сегодняшний день там осталось примерно 45-50 тыс. украинцев.

С начала полномасштабных боевых действий более 220 тыс. граждан Украины прибыли в Турцию, но на сегодняшний день там осталось примерно 45-50 тыс. украинцев.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Это говорит о том, что Турция - больше транзитная страна. Поскольку люди возвращались потом домой или переезжали в другие страны. На самом деле Турция является удобной тем что, здесь можно находиться 90 дней без каких-либо виз абсолютно беспроблемно", - заявил он.

По словам посла, в Турцию допускали украинцев с просроченными документами, а также была возможность заехать в страну на собственной машине.