О нас

Из-за боестолкновений на границе потери ВС Таджикистана составили более 200 человек

Из-за боестолкновений на границе потери ВС Таджикистана составили более 200 человек В результате боестолкновений на кыргызско-таджикской границе погибли более 200 военных ВС Таджикистана, а ранены около 400.
В регионе
19 сентября 2022 г. 14:16
Из-за боестолкновений на границе потери ВС Таджикистана составили более 200 человек

В результате боестолкновений на кыргызско-таджикской границе погибли более 200 военных ВС Таджикистана, а ранены около 400.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов.

"По имеющимся у нас данным, масштабы потерь такие у них", — заявил он.

По последним данным, погибли 59 кыргызстанцев, 163 пострадали. Пока нет официальной информации, сколько среди них военнослужащих и гражданских. Таджикистанские власти заявили о 35 погибших и порядка 30 раненых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tajikistan loses over 200 people in border clashes with Kyrgyzstan
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanlı rəsmi: “Tacikistan Silahlı Qüvvələrinin itkiləri 200 nəfərdən çoxdur”

Самое читаемое

Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
13 сентября 2022 г. 22:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi