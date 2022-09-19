Из-за боестолкновений на границе потери ВС Таджикистана составили более 200 человек

В результате боестолкновений на кыргызско-таджикской границе погибли более 200 военных ВС Таджикистана, а ранены около 400.

В результате боестолкновений на кыргызско-таджикской границе погибли более 200 военных ВС Таджикистана, а ранены около 400.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов.

"По имеющимся у нас данным, масштабы потерь такие у них", — заявил он.

По последним данным, погибли 59 кыргызстанцев, 163 пострадали. Пока нет официальной информации, сколько среди них военнослужащих и гражданских. Таджикистанские власти заявили о 35 погибших и порядка 30 раненых.