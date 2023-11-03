Из-за беспорядков в Ереване возбудили дела в отношении 60 человек

Уголовные дела после сентябрьских стычек демонстрантов с полицией в Ереване возбуждены в отношении 60 человек, под арестом находятся 28 обвиняемых.

Уголовные дела после сентябрьских стычек демонстрантов с полицией в Ереване возбуждены в отношении 60 человек, под арестом находятся 28 обвиняемых.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армения.

Акции протеста в Ереване проходили с 19 сентября в течение нескольких дней.

"В рамках уголовного производства по факту массовых беспорядков 19 и 20 сентября уголовное преследование было возбуждено в общей сложности в отношении 60 человек, из них четверо несовершеннолетних и две женщины", - говорится на сайте СК.

Отмечается, что 46 человек обвиняются в участии в массовых беспорядках, семеро - в публичные призывах к массовым беспорядкам, четверо - воспрепятствовании законной деятельности должностного лица, трое – хулиганстве.