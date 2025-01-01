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Из-за атак дронов на Киев один человек погиб, семеро ранены

Из-за атак дронов на Киев один человек погиб, семеро ранены Из-за атаки дронов на столицу Украины 1 января один человек погиб, семеро пострадали.
В регионе
1 января 2025 г. 14:14
Из-за атак дронов на Киев один человек погиб, семеро ранены

Из-за атаки дронов на столицу Украины 1 января один человек погиб, семеро пострадали.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Киевской городской военной администрации (КГВА) и Офиса генпрокурора.

"В жилом доме в Печерском районе, который пострадал в результате утренней атаки российских БПЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружено тело погибшей женщины", - говорится в сообщении КГВА.

В Офисе генпрокурора сообщили о том, что среди пострадавших есть две беременные.

Отмечается, что в ночь на 1 января ВС РФ запустили 111 дронов по Украине и ПВО сбила большую часть из них.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevə dron hücumu olub, ölən və yaralananlar var

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