Из украинского города Бахмут

Россия больше месяца продолжает атаки на город Бахмут в Донецкой области Украины, сосредоточив свои силы в этом направлении.

Россия больше месяца продолжает атаки на город Бахмут в Донецкой области Украины, сосредоточив свои силы в этом направлении.

Российская сторона утверждает, что захват города будет иметь решающее значение для их страны.

Сотрудник восточноевропейского бюро Report посетил Донецк и подготовил репортаж из города Бахмут.

В настоящее время Бахмут полностью находится под контролем украинской армии. Российские силы совместно с донецкими боевиками-сепаратистами расположились в 3-4 километрах от города, однако они не могут продвинуться вперед уже больше месяца.

За последний месяц Россия сосредоточила в этом направлении преимущественно артиллерийские и пехотные бригады. В то же время здесь заняли позицию бойцы частной военной компании "Вагнер". Несущая потери российская армия продолжает интенсивные ракетные атаки на этот город и другие населенные пункты Украины.

Оставшееся в городе население скрывается в подвалах.

Ситуация с городом Бахмут находится в центре внимания мира.

Представляем фоторепортаж сотрудника восточноевропейского бюро Report из города: