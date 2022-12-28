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Из украинского города Бахмут

Из украинского города Бахмут Россия больше месяца продолжает атаки на город Бахмут в Донецкой области Украины, сосредоточив свои силы в этом направлении.
В регионе
28 декабря 2022 г. 13:21
Из украинского города Бахмут

Россия больше месяца продолжает атаки на город Бахмут в Донецкой области Украины, сосредоточив свои силы в этом направлении.

Российская сторона утверждает, что захват города будет иметь решающее значение для их страны.

Сотрудник восточноевропейского бюро Report посетил Донецк и подготовил репортаж из города Бахмут.

В настоящее время Бахмут полностью находится под контролем украинской армии. Российские силы совместно с донецкими боевиками-сепаратистами расположились в 3-4 километрах от города, однако они не могут продвинуться вперед уже больше месяца.

За последний месяц Россия сосредоточила в этом направлении преимущественно артиллерийские и пехотные бригады. В то же время здесь заняли позицию бойцы частной военной компании "Вагнер". Несущая потери российская армия продолжает интенсивные ракетные атаки на этот город и другие населенные пункты Украины.

Оставшееся в городе население скрывается в подвалах.

Ситуация с городом Бахмут находится в центре внимания мира.

Представляем фоторепортаж сотрудника восточноевропейского бюро Report из города:

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Версия на английском языке ФотоUkrainian city of Bakhmut that is at center of world's attention - REPORTAGE
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynanın dünya gündəmində olan Baxmut şəhərindən - REPORTAJ

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