Из Украины в Азербайджан пытались незаконно вывезти средства дезинфекции

В украинском морском пункте пропуска Черноморск пограничники задержали лица, которые пытались вывезти из страны средства дезинфекции.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Одесского пограничного отряда Украины.

Отмечается, что средства дезинфекции пытались вывезти с территории страны несмотря на то, что они запрещены для экспорта во время карантина из-за коронавируса.

Антисептики пытались вывезти грузовым транспортом в Азербайджан. В машине таможенники обнаружили четыре тысячи литров и 300 тысяч таблетированных дезинфицирующих средств.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.