Из Турции отбыло первое судно для доставки зерна из Украины

Из Турции в направлении Одессы отбыло первое судно для доставки зерна из Украины.

Из Турции в направлении Одессы отбыло первое судно для доставки зерна из Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", после досмотра представителями Совместного координационного центра, сухогруз "Fulmar S" под флагом Барбадоса взял курс на украинский порт Черноморск.

Досмотр у побережья района Кильос длился около 1,5 часа с участием представителей Турции, РФ, Украины и ООН.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Из портов Одессы по "зерновому коридору" за последние дни отплыли четыре судна с грузом кукурузы.