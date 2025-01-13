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Из российского аэропорта Пулково часть пассажиров не могут вылететь больше суток

Из российского аэропорта Пулково часть пассажиров не могут вылететь больше суток В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково часть пассажиров не могут вылететь по своим рейсам больше суток.
В регионе
13 января 2025 г. 17:41
Из российского аэропорта Пулково часть пассажиров не могут вылететь больше суток

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково часть пассажиров не могут вылететь по своим рейсам больше суток.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Несколько рейсов в Волгоград, Минеральные Воды, Мурманск и Калининград авиакомпании "Аэрофлот" не могут вылететь из аэропорта уже около 27 часов. При этом людей не выпускают из стерильной зоны.

Причиной задержки люди называют отсутствие свободного экипажа.

По их словам, пассажирам также не выдают багаж, поскольку он уже выгружен, а свободного сотрудника, который мог бы его забрать, нет. Ситуация усугубляется еще и тем, что вместе с багажом люди сдали своих домашних животных.

По словам пассажиров, питание и воду им предоставили спустя 14 часов. Маленькие дети и пожилые люди пережидают задержку рейсов, лежа на полу.

Отмечается, что рейсы при этом не отменяют, а переносят, из-за этого люди не могут купить новые билеты и покинуть аэропорт.

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Версия на азербайджанском языке Pulkovo hava limanından sərnişinlərin bir hissəsi 24 saatdan çoxdur ki, uça bilmir
Версия на английском языке Passengers stranded at Pulkovo Airport for over 24 hours

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