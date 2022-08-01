Из России уходят чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond

Международная чайная компания Ekaterra, которой принадлежат бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, уходит с российского рынка.

Международная чайная компания Ekaterra, которой принадлежат бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, уходит с российского рынка.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба компании.

Чаи вышеуказанных брендов перестанут производиться в России к концу 2022 года, а сама компания после этого полностью прекратит их продажу и дистрибуцию.

"Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что такое решение принято, поскольку текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес в России.