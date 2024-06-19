Из России с начала года выслали более 30 тыс. иностранных граждан

Более 30 тыс. иностранных граждан выслали из России с начала 2024 года, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Более 30 тыс. иностранных граждан выслали из России с начала 2024 года, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тыс. иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 тыс. иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад", - заявила она.

Волк также подвела итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024", которая проходила в течение недели. "За неделю проведения операции сотрудниками полиции пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции. Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы РФ около 9 тыс. иностранных граждан", - добавила представитель ведомства.