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Из России с начала года выехали 419 тыс. человек

Из России с начала года выехали 419 тыс. человек С начала 2022 года из России выехали 419 тыс. человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда из страны уезжали 202 тыс. человек.
В регионе
6 сентября 2022 г. 10:51
Из России с начала года выехали 419 тыс. человек

С начала 2022 года из России выехали 419 тыс. человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда из страны уезжали 202 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Миграционный отток составил 96 тыс. против прироста на 114 тыс. годом ранее.

Чаще всего россияне оставались в странах СНГ: уехали 368 тыс. человек, вернулись 294 тыс. Миграционный отток в страны СНГ составил 73 тыс. против прироста на 111 тыс. в 2021 году. Страны дальнего зарубежья посетило чуть более 50 тыс. россиян, вернулось 27 тыс. (миграционный отток 23 тыс. против прироста на 2,5 тыс. годом ранее).

Больше всего россиян выехало на Украину (79,6 тыс.), в Таджикистан (58,4 тыс.) и другие постсоветские страны. Среди стран дальнего зарубежья популярностью пользовались Китай (6,6 тыс.), Вьетнам (5,4 тыс.), Индия (4,1 тыс.).

На фоне боевых действий в Украине и последовавших в ответ санкций в России начался отток кадров из IT-отрасли. К концу марта страну покинули 50–70 тыс. IT-специалистов. Премьер-министр Михаил Мишустин утверждал, что к концу мая около 85% уехавших вернулись.

По подсчетам Росстата, с начала года численность населения в России снизилась на 480,6 тыс. человек, или на 0,33%. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года население РФ сократилось на 307,7 тыс. человек (или на 0,21%). Естественная убыль населения составила 383,8 тыс. человек против убыли в 421,9 тыс. в прошлом году.

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