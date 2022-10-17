Из РФ в Беларусь отправят 9 тыс. военнослужащих, около 170 танков и до 200 ББМ

Около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин (ББМ) и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм отправят в Беларусь из России для задействования в составе региональной группировки войск.

Около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин (ББМ) и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм отправят в Беларусь из России для задействования в составе региональной группировки войск.

Как передает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко.

На своей странице в Twitter он написал о том, что общая численность личного состава, которая прибудет в Беларусь, составит до 9 тыс.

Отметим, что 10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что достигнута договоренность с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск

О прибытии в Беларусь первых железнодорожных эшелонов с российскими военнослужащими Минобороны республики сообщило 15 октября.