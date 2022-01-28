Из приграничных с Таджикистаном кыргызских сел эвакуировали более 24 тыс. жителей

Власти Кыргызстана эвакуировали более 24 тыс. человек из сел, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном.

Власти Кыргызстана эвакуировали более 24 тыс. человек из сел, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба кыргызского МЧС.

"Граждане, эвакуированные из конфликтной зоны, размещаются во временных убежищах и у родственников. Всего эвакуировано 24 237 человек. Граждане, переселенные во временные приюты, обеспечиваются продуктами питания и другими предметами первой необходимости", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о порядка 1,5 тыс. эвакуированных.