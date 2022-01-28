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Из приграничных с Таджикистаном кыргызских сел эвакуировали более 24 тыс. жителей

Из приграничных с Таджикистаном кыргызских сел эвакуировали более 24 тыс. жителей Власти Кыргызстана эвакуировали более 24 тыс. человек из сел, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном.
В регионе
28 января 2022 г. 11:55
Из приграничных с Таджикистаном кыргызских сел эвакуировали более 24 тыс. жителей

Власти Кыргызстана эвакуировали более 24 тыс. человек из сел, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба кыргызского МЧС.

"Граждане, эвакуированные из конфликтной зоны, размещаются во временных убежищах и у родственников. Всего эвакуировано 24 237 человек. Граждане, переселенные во временные приюты, обеспечиваются продуктами питания и другими предметами первой необходимости", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о порядка 1,5 тыс. эвакуированных.

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Версия на английском языке Over 24,000 residents evacuated from Kyrgyz villages bordering Tajikistan

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