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Из портов Украины вышли еще три судна с зерном

Из портов Украины вышли еще три судна с зерном Еще три сухогруза с зерном сегодня покинули украинские порты в рамках международной инициативы по вывозу продовольствия с Украины. Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Минобороны Турции.
В регионе
25 августа 2022 г. 14:33
Из портов Украины вышли еще три судна с зерном

Еще три сухогруза с зерном сегодня покинули украинские порты в рамках международной инициативы по вывозу продовольствия с Украины. Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

По данным ведомства, одно судно вышло из порта Южный, два других – из Одессы. При этом, в министерстве не уточнили пункты назначения судов и какое именно зерно они перевозят.

Ранее в ООН сообщили, что СКЦ дал разрешение на выход из украинских портов пяти судам, перевозящим более 85 тыс. тонн зерна и другого продовольствия. В организации уточнили, что судно Ascanios (58 510 тонн кукурузы) отправится в Германию, суда Mohamad Y (11 тыс. тонн пшеницы) и Bellis (6 тыс. тонн сои) - в Израиль. Еще два сухогруза Oris Sofi и Zelek Star доставят в Турцию 5,9 тыс. тонны подсолнечного масла и 3,7 тыс. тонны гороха.

Группы инспекторов планируют осмотреть в четверг пять судов, направляющихся в украинские порты - Golden Yara, Irmgard, Simas, Lady Aillar, Queen Sara, и одно отбывающее судно - Kafkametler.

Из Украины экспортировали уже около 723 тыс. тонн продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы.

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