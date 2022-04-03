Из освобожденных районов Киевской области вывезли 410 тел жителей

С территории освобожденной от российских оккупантов Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

С территории освобожденной от российских оккупантов Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Как передает Report, об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook .

"На освобожденных территориях Киевской области - сверхважные доказательства жестоких военных преступлений РФ. Это ад, который надо задокументировать, чтобы наказать нелюдей, устроивших его на нашей земле", – отметила она.

По ее словам, вся освобождена от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы из прокуроров, следователей и оперативных сотрудников Нацпола. К проведению осмотров мест событий привлекаются инспекторы-криминалисты, взрывотехники, кинологи, судебно-медицинские эксперты или врачи и ГСЧС.

"В бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК. С территории Киевщины сейчас вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", - добавила Венедиктова.

Прокурор отметила, что параллельно происходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств. При этом она раскритиковала и предупредила тех, кто стремится лишь "заселфиться на месте трагедии":

"Для всех "помощников" повторю - это место преступления, где должны работать только профессионалы, чтобы не нарушить обстоятельств, собрать весь действительно необходимый материал по международным стандартам. А еще - там до сих пор опасно, большая часть территории умышленно заминирована врагом, много боеприпасов не сдетонировали".