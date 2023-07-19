Из опасных районов Харьковской области эвакуированы 52 тыс. человек

"Мы работаем по разным направлениям, чтобы оказать помощь жителям в связи с широкомасштабными боевыми действиями России против Украины. В последние 2-3 недели все чаще слышна стрельба в направлении городов Купянск и Волчанск Харьковской области".

"Мы работаем по разным направлениям, чтобы оказать помощь жителям в связи с широкомасштабными боевыми действиями России против Украины. В последние 2-3 недели все чаще слышна стрельба в направлении городов Купянск и Волчанск Харьковской области".

Об этом в восточноевропейскому бюро Report сказал глава Организации Красного Креста Украины в Харьковской области Константин Башкиров.

"До сих пор мы эвакуировали 52 тыс. человек из опасных районов Харьковской области. В настоящее время здесь работают силы быстрого реагирования и действующая в Харьковской области команда Международного общества Красного креста, куда входят 107 человек. Однако непосредственно эвакуацией жителей занимаются 25 человек.

Что касается сложностей, то, в первую очередь, это проблемы с транспортными средствами. Как пример, транспортные средства нуждаются в регулярном техобслуживании, но достаточных средств для этого не имеется. Кроме того, имеется нехватка полноприводных автомобилей. Тут же отметим, что и у людей есть проблемы. Проживавшие на оккупированных территориях с весны по осень прошлого года люди сейчас находят в себе силы и занимаются различными видами деятельности. В этом их поддерживает вся Украина.

Как я уже говорил, в последние 2-3 недели Купянское направление стало чаще подвергаться обстрелу. Каждые 20-30 минут с перерывами ведутся артиллерийские и ракетные обстрелы в этом направлении. Отсюда до линии фронта всего 4-10 километров в зависимости от направления. Поэтому люди решают переехать отсюда. Мы не знаем, как будут развиваться события в ближайшем будущем.

Хочу подчеркнуть, что с начала марта прошлого года на помощь Международному обществу Красного креста в Харьковской области прибыло большое число мотивированных людей. Это воодушевляет. Они оказали очень большую помощь. Очевидно, что если и не всем, но нуждающимся в помощи мы должны ее оказывать. Работающие здесь — настоящие герои, потому что они спасли множество жизней", - добавил он.