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Из окрестностей горящей после удара дрона ВСУ нефтебазы эвакуировали 40 человек

Из окрестностей горящей после удара дрона ВСУ нефтебазы эвакуировали 40 человек Около 40 человек эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в городе Клинцы Брянской области.
В регионе
19 января 2024 г. 15:22
Из окрестностей горящей после удара дрона ВСУ нефтебазы эвакуировали 40 человек

Около 40 человек эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в городе Клинцы Брянской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб.

"Эвакуировано около 40 человек из частного сектора", - сказал он, отметив, что спасатели заблаговременно подготовили пункты временного размещения на случай ухудшения пожарной обстановки.

Пожар начался после сброса боеприпаса с украинского дрона и охватил около тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось. Возгорание приходится тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiya ərazisindəki neft bazasını vurub, yanğın davam edir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Munition dropped by Ukrainian drone causes fire at oil depot in Russia

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