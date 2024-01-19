Из окрестностей горящей после удара дрона ВСУ нефтебазы эвакуировали 40 человек

Около 40 человек эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в городе Клинцы Брянской области.

Около 40 человек эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в городе Клинцы Брянской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб.

"Эвакуировано около 40 человек из частного сектора", - сказал он, отметив, что спасатели заблаговременно подготовили пункты временного размещения на случай ухудшения пожарной обстановки.

Пожар начался после сброса боеприпаса с украинского дрона и охватил около тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось. Возгорание приходится тушить с большого расстояния из-за высокой температуры в очаге.