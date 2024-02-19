Из офиса Армянского Общества Красного Креста пропало более 145 тыс. долларов

Адвокат Армянского Общества Красного Креста (АОКК) Левон Багдасарян заявил правоохранителям о пропаже более 60 млн драмов (145 тыс. долларов), пропаже документов, а также незаконном использовании автомобиля сообщества.

Адвокат Армянского Общества Красного Креста (АОКК) Левон Багдасарян заявил правоохранителям о пропаже более 60 млн драмов (145 тыс. долларов), пропаже документов, а также незаконном использовании автомобиля организации.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Скандал вспыхнул в АОКК в начале месяца. Президиум уволил генсека Анну Егиазарян, после чего она заявила о неправомерности этого решения и созвала внеочередное заседание общества. На нем ее вновь переизбрали. После этого президиум АОКК отклонил результаты выборов и запретил ее впускать в здание.

Багдасарян отметил, что они представили больше десятка сообщений о преступлении в правоохранительные органы, но ответа пока нет.

"На наши сообщения не реагируют, но как только Анна Егиазарян представила сообщение – ее в тот же день признали потерпевшей. Мы усматриваем в этом умысел", - сказал адвокат.

Он также опубликовал аудиозапись, на которой женским голосом раздается инструктаж о дальнейших действиях поддерживающих Егиазарян. Эта запись также была приложена к документам, отправленным правоохранителям.

Что касается увольнения Егиазарян, то адвокат АОКК порекомендовал ей обратиться в суд, если она считает его неправомерным.