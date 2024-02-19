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Из офиса Армянского Общества Красного Креста пропало более 145 тыс. долларов

Из офиса Армянского Общества Красного Креста пропало более 145 тыс. долларов Адвокат Армянского Общества Красного Креста (АОКК) Левон Багдасарян заявил правоохранителям о пропаже более 60 млн драмов (145 тыс. долларов), пропаже документов, а также незаконном использовании автомобиля сообщества.
В регионе
19 февраля 2024 г. 18:35
Из офиса Армянского Общества Красного Креста пропало более 145 тыс. долларов

Адвокат Армянского Общества Красного Креста (АОКК) Левон Багдасарян заявил правоохранителям о пропаже более 60 млн драмов (145 тыс. долларов), пропаже документов, а также незаконном использовании автомобиля организации.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Скандал вспыхнул в АОКК в начале месяца. Президиум уволил генсека Анну Егиазарян, после чего она заявила о неправомерности этого решения и созвала внеочередное заседание общества. На нем ее вновь переизбрали. После этого президиум АОКК отклонил результаты выборов и запретил ее впускать в здание.

Багдасарян отметил, что они представили больше десятка сообщений о преступлении в правоохранительные органы, но ответа пока нет.

"На наши сообщения не реагируют, но как только Анна Егиазарян представила сообщение – ее в тот же день признали потерпевшей. Мы усматриваем в этом умысел", - сказал адвокат.

Он также опубликовал аудиозапись, на которой женским голосом раздается инструктаж о дальнейших действиях поддерживающих Егиазарян. Эта запись также была приложена к документам, отправленным правоохранителям.

Что касается увольнения Егиазарян, то адвокат АОКК порекомендовал ей обратиться в суд, если она считает его неправомерным.

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