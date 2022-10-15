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Из одесских портов вышло еще семь судов с продовольствием

Из одесских портов вышло еще семь судов с продовольствием Сегодня из одесских портов вышли еще семь судов со 101 тысячами тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.
В регионе
15 октября 2022 г. 23:23
Из одесских портов вышло еще семь судов с продовольствием

Сегодня из одесских портов вышли еще семь судов со 101 тысячами тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.

Как передает Report, об этом отмечает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры.

"В рамках реализации зерновой инициативы, из портов "Одесса" и "Южный" вышло 7 судов со 101 тысячами тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже было экспортировано 7,5 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 341 судно, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.

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