Из одесских портов вышло еще семь судов с продовольствием

Сегодня из одесских портов вышли еще семь судов со 101 тысячами тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.

Сегодня из одесских портов вышли еще семь судов со 101 тысячами тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.

Как передает Report, об этом отмечает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры.



"В рамках реализации зерновой инициативы, из портов "Одесса" и "Южный" вышло 7 судов со 101 тысячами тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении.



С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже было экспортировано 7,5 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 341 судно, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.