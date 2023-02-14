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Из Нахчывана в Турцию отправлено 52 грузовиков гумпомощи

Из Нахчывана в Турцию отправлено 52 грузовиков гумпомощи Из Нахчывана в Турцию с 8 по 13 февраля было отправлено 52 грузовых автомобиля TIR с грузом гуманитарной помощи.
В регионе
14 февраля 2023 г. 15:06
Из Нахчывана в Турцию отправлено 52 грузовиков гумпомощи

Из Нахчывана в Турцию с 8 по 13 февраля было отправлено 52 грузовых автомобиля TIR с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report.

Грузовиками в Турцию была направлена одежда, подгузники, одеяла, продукты питания, ковры, матрасы, различные чистящие средства, обогреватели, электрические плиты, ручные фонари, палатки, контейнеры, кровати, пластиковые стулья, пластиковая посуда, лекарства, генераторы, питьевая вода и другие необходимые товары.

В общем, из Нахчывана в Турцию было направлено гумпомощи на 14 млн 774 тыс. 631 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvandan Türkiyəyə 52 TIR humanitar yardım göndərilib

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