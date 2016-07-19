Из министерства семьи и социальной политики Турции уволены 393 сотрудника

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Министерство семьи и социальной политики Турции отстранило от работы 393-х человек, которых подозревают в связях с Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым Анкарой в организации военного переворота в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство приняло решение об отстранении от работы 393 сотрудников, по отношению к которым начата проверка в связи с их причастностью к террористической организации (Гюлена)", - говорится в сообщении ведомства.

Напомниим, массовые чистки в армии, полиции, судебной системе и среди госслужащих начались в Турции после провала попытки военного переворота.