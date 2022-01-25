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Из метро в Ташкенте эвакуировали свыше 400 человек

Из метро в Ташкенте эвакуировали свыше 400 человек Спасатели МЧС эвакуировали из Ташкентского метрополитена 415 человек из-за массового отключения электроэнергии в Узбекистане.
В регионе
25 января 2022 г. 17:24
Из метро в Ташкенте эвакуировали свыше 400 человек
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Спасатели МЧС эвакуировали из Ташкентского метрополитена 415 человек из-за массового отключения электроэнергии в Узбекистане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ранее Минэнерго Узбекистана сообщало, что утром в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее ведомство уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Однако метрополитен Ташкента по-прежнему не возобновил работу.

Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

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Версия на азербайджанском языке Daşkənd metrosunda sərnişinlər təxliyə olunub
Версия на английском языке Over 400 people evacuated from Tashkent metro

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