Из метро в Ташкенте эвакуировали свыше 400 человек

Спасатели МЧС эвакуировали из Ташкентского метрополитена 415 человек из-за массового отключения электроэнергии в Узбекистане.

Спасатели МЧС эвакуировали из Ташкентского метрополитена 415 человек из-за массового отключения электроэнергии в Узбекистане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ранее Минэнерго Узбекистана сообщало, что утром в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее ведомство уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Однако метрополитен Ташкента по-прежнему не возобновил работу.

Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.