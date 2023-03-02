Из Купянска Харьковской области будут эвакуировать отдельных групп населения

Власти Купянска Харьковской области (Украина) приняли решение провести обязательную эвакуацию детей и маломобильных граждан.

Власти Купянска Харьковской области (Украина) приняли решение провести обязательную эвакуацию детей и маломобильных граждан.

Как передает Report, об этом сообщила РБК-Украина со ссылкой на Купянскую городскую военную администрацию.

"Такое решение было принято 27 февраля 2023 года заседанием комиссии по вопросам эвакуации Купянского городского территориального общества Купянского района Харьковской области, ввиду нестабильной ситуации безопасности обусловлена постоянными обстрелами территории общины российскими оккупационными войсками", - пишет пресс-служба в соцсетях.

В настоящее время в районе находится 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых маломобильные. Для остального населения эвакуация необязательна.