О нас

Из Купянска Харьковской области будут эвакуировать отдельных групп населения

Из Купянска Харьковской области будут эвакуировать отдельных групп населения Власти Купянска Харьковской области (Украина) приняли решение провести обязательную эвакуацию детей и маломобильных граждан.
В регионе
2 марта 2023 г. 15:30
Из Купянска Харьковской области будут эвакуировать отдельных групп населения

Власти Купянска Харьковской области (Украина) приняли решение провести обязательную эвакуацию детей и маломобильных граждан.

Как передает Report, об этом сообщила РБК-Украина со ссылкой на Купянскую городскую военную администрацию.

"Такое решение было принято 27 февраля 2023 года заседанием комиссии по вопросам эвакуации Купянского городского территориального общества Купянского района Харьковской области, ввиду нестабильной ситуации безопасности обусловлена постоянными обстрелами территории общины российскими оккупационными войсками", - пишет пресс-служба в соцсетях.

В настоящее время в районе находится 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых маломобильные. Для остального населения эвакуация необязательна.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
2 марта 2023 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
1 марта 2023 г. 23:03
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
1 марта 2023 г. 22:32
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
1 марта 2023 г. 22:23
Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха
Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха
1 марта 2023 г. 22:20
Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения
Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения
1 марта 2023 г. 22:13
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами
1 марта 2023 г. 22:10
В бакинском аэропорту встретили спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения в Турции
ФотоВ бакинском аэропорту встретили спасателей, вернувшихся из зоны землетрясения в Турции
1 марта 2023 г. 17:15
Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
1 марта 2023 г. 13:34
Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
1 марта 2023 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi