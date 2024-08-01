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Из Калининграда вылетел самолет Ан-148, использующийся при обменах с США

Из Калининграда вылетел самолет Ан-148, использующийся при обменах с США Самолет Ан-148-100Е с номером РА-61727, который по сообщениям СМИ в декабре 2022 года использовался при обменах между Россией и США, вылетел из Калининграда.
В регионе
1 августа 2024 г. 12:18
Из Калининграда вылетел самолет Ан-148, использующийся при обменах с США

Самолет Ан-148-100Е с номером РА-61727, который по сообщениям СМИ в декабре 2022 года использовался при обменах между Россией и США, вылетел из Калининграда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

В четверг самолет вылетел из Москвы в Калининград и приземлился в калининградском аэропорту в 07:35 по местному времени. Самолет вылетел из Калининграда в 09:31 по местному времени. В 2022 году в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ) состоялся обмен Виктора Бута и Бриттни Грайнер. Ряд СМИ называл тот же номер самолета - RA-61727 - участвовавшим в процессе обмена.

Ранее сообщалось о том, что признанный в России виновным в шпионаже и приговоренный к 16 годам колонии строгого режима журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович вернется в США сегодня, 1 августа в рамках обмена заключенными.

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