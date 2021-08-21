Из Кабула эвакуированы еще 100 граждан Турции

Очередная группа турецких граждан численностью более 100 человек была вывезена из столицы Афганистана, Кабула, поздно вечером в пятницу на военно-транспортном самолете С-130 «Геркулес» ВВС Турции.

Очередная группа турецких граждан численностью более 100 человек была вывезена из столицы Афганистана, Кабула, поздно вечером в пятницу на военно-транспортном самолете С-130 «Геркулес» ВВС Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, среди эвакуированных - пятеро медицинских работников, которых турецкие силы безопасности вызволили из центра Кабула, откуда они не могли выбраться.

Как сообщается, самолет приземлится в Пакистане, где пассажиры совершат пересадку на рейс авиакомпании Turkish Airlines, которым их доставят в Турцию.

Эвакуируемые граждане поблагодарили турецкие власти за оказанную помощь.