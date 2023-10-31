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Из Израиля в Грузию за три недели приехали 15 тыс. человек

Из Израиля в Грузию за три недели приехали 15 тыс. человек Количество прибывших из Израиля в Грузию за последние 24 дня составляет 15 тыс. человек, из низ 1,5 тыс. - граждане Грузии.
В регионе
31 октября 2023 г. 10:40
Из Израиля в Грузию за три недели приехали 15 тыс. человек

Количество прибывших из Израиля в Грузию за последние 24 дня составляет 15 тыс. человек, из низ 1,5 тыс. - граждане Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.

По его словам, не удается посчитать лиц с двойным гражданством.

Жвания подчеркнул, что стрессовая ситуация, в которой находится Израиль уже несколько недель, отразилась на психическом состоянии людей. Посол советует гражданам Грузии в тяжелом психологическом состоянии перебраться в центральную часть Израиля или вернуться на родину.

На днях он заявил, что среди тех граждан Грузии, кто остался в Израиле, желающих уехать из страны все меньше, как и обращений в посольство.

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