Из Израиля в Грузию за три недели приехали 15 тыс. человек

Количество прибывших из Израиля в Грузию за последние 24 дня составляет 15 тыс. человек, из низ 1,5 тыс. - граждане Грузии.

Количество прибывших из Израиля в Грузию за последние 24 дня составляет 15 тыс. человек, из низ 1,5 тыс. - граждане Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.

По его словам, не удается посчитать лиц с двойным гражданством.

Жвания подчеркнул, что стрессовая ситуация, в которой находится Израиль уже несколько недель, отразилась на психическом состоянии людей. Посол советует гражданам Грузии в тяжелом психологическом состоянии перебраться в центральную часть Израиля или вернуться на родину.

На днях он заявил, что среди тех граждан Грузии, кто остался в Израиле, желающих уехать из страны все меньше, как и обращений в посольство.